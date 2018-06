Helsinki (dpa) - Erneut um 90 Millionen Euro geht es in der Lotterie Eurojackpot. Nachdem elfmal in Folge der Topf nicht geknackt worden war, haben Tipper aus 16 europäischen Ländern Chancen auf diese Rekord-Summe. Für deutsche Lottospieler ging es in einer staatlichen Lotterie noch nie um einen höheren Betrag. Die Obergrenze ist seit dem 1. Mai erreicht. Jeder zusätzlich eingenommene Euro fließt in die Gewinnklasse 2, in der sich jetzt 22 Millionen Euro angesammelt haben. Der Rekordgewinn für einen deutschen Tipper liegt bei 58,7 Millionen Euro. Die Summe ging im Dezember 2014 nach Hessen.

