Münster (dpa) - Der Rekordgewinn im Eurojackpot von 90 Millionen Euro geht nach Tschechien. Die Zahlen 12-14-18-38-46 plus den zwei Zusatzzahlen 9 und 10 bringen den bisher größten Gewinn in der Lotterie, wie Westlotto in Münster mitteilte, nachdem die Zahlen in Helsinki gezogen worden waren.

