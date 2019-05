Münster (dpa) - Mit einem Tippschein aus Tschechien ist der Rekord-Eurojackpot geknackt worden. Die Zahlen 12-14-18-38-46 sowie die Zusatzzahlen 9 und 10 sind 90 Millionen Euro wert, wie Westlotto in Münster mitteilte. Auf diese Höhe war der Jackpot angewachsen, weil er elfmal in Folge nicht geknackt worden war. Drei weitere Tippscheine aus Europa bringen auch mit nur einer richtigen Zusatzzahl das große Geld, darunter ein Schein von einem Tipper oder einer Tippgemeinschaft aus Thüringen. Damit teilen sich die Tipper den 22-Millionen-Eurojackpot in der zweiten Gewinnklasse: je 7,6 Millionen Euro.

