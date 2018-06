Doha (SID) - Der umstrittene US-Sprinter Justin Gatlin hat am Freitagabend in Doha zum Auftakt der Diamond-League-Serie in 9,74 Sekunden eine persönliche Bestleistung über 100 m aufgestellt. Nur vier Läufer waren bislang schneller als Gatlin.

Der 33-Jährige lief damit schneller als unter erwiesenem Doping-Einfluss, der 2001 (Amphetamine/ein Jahr) und 2006 (Testosteron/acht Jahre, reduziert auf vier Jahre) Sperren nach sich gezogen hatte. Von den zehn schnellsten 100-m-Läufern der Geschichte gelten derzeit nur Weltrekordler Usain Bolt und sein jamaikanischer Landsmann Nesta Carter als unbelastet. Der SID gibt eine Übersicht:

Name Zeit Doping?

1. Usain Bolt (Jamaika) 9,58 unbelastet

2. Tyson Gay (USA) 9,69 ein Jahr Sperre (2013)

3. Yohan Blake (Jamaika) 9,69 drei Monate Sperre (2009)

4. Asafa Powell (Jamaika) 9,72 18 Monate Sperre, verkürzt auf sechs Monate (2013)

5. Justin Gatlin (USA) 9,74 zweimal gesperrt (2001/2006)

6. Tim Montgomery (USA) 9,78 zwei Jahre Sperre (2005)

7. Nesta Carter (Jamaika) 9,78 verdächtigt, aber nicht positiv getestet (2013)

8. Maurice Greene (USA) 9,78 vor Gericht belastet, nicht gesperrt (2008)

9. Ben Johnson (Kanada) 9,79 zweimal gesperrt (1988/1993 lebenslang)

10. Steve Mullings (Jamaika) 9,80 lebenslang gesperrt (2011)