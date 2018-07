Sydney (dpa) - US-Schauspieler Johnny Depp (51, "Fluch der Karibik") will seine beiden Hunde, die er illegal nach Australien mitgenommen hat, offenbar in die USA fliegen lassen. Der australische Landwirtschaftsminister Barnaby Joyce sagte im Radiosender ABC News, er sei darüber informiert worden, dass die Tiere heute mit Depps Privatjet in die USA gebracht werden. Australien hatte mit der Tötung der Yorkshire Terrier Pistol und Boo gedroht, falls er sie nicht bis Samstag wieder außer Landes schafft.

