Luxemburg (AFP) Premiere in Luxemburg: Als erster Regierungschef der Europäischen Union schließt Ministerpräsident Xavier Bettel am Freitag die Homo-Ehe. Der 42-Jährige will am Nachmittag seinem langjährigen Freund, dem belgischen Architekten Gauthier Destenay, in Luxemburg das Jawort geben. Die beiden sind bereits seit 2010 durch eine eingetragene Partnerschaft verbunden. Das Parlament im Großherzogtum hatte vor zwei Monaten mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das gleichgeschlechtliche Eheschließungen und die Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare erlaubt.

