Nouakchott (AFP) Die Organisation des algerischen Extremisten Mokhtar Belmokhtar hat sich Berichten zufolge offenbar doch nicht der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Wie die mauretanische Nachrichtenagentur Al-Akhbar und das auf die Überwachung islamistischer Webseiten spezialisierte US-Unternehmen Site am Freitag meldeten, wies Belmokhtar eine Aufforderung des IS zu einem Treueschwur zurück.

