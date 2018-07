Auckland (AFP) Der britische Prinz Harry sorgt während seines Besuchs in Neuseeland weiter für Heiterkeit. In einer Einrichtung für Jugendliche in Auckland spielte er am Freitag Billard, Tischfußball und Tischtennis und scherzte dabei angesichts offensichtlicher Schwierigkeiten, er müsse sich "noch aufwärmen". Sichtlich gelöst unterhielt sich Harry mit den Jugendlichen.

