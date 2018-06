Islamabad (AFP) Die pakistanische Armee hat am Freitag bei Luftangriffen nach eigenen Angaben mindestens 17 Extremisten getötet. Die Kampfjets bombardierten Verstecke der Aufständischen im Stammesgebiet Nord-Waziristan an der Grenze zu Afghanistan, wie ein örtlicher Vertreter der Sicherheitskräfte in der Stadt Miranshah mitteilte. Unter den Opfern seien Usbeken, Afghanen und Mitglieder der Islamistengruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Zwei Einwohner und ranghohe Vertreter des Militärs in der nordwestlichen Stadt Peshawar bestätigten die Angriffe der Militärflugzeuge.

