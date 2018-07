Madrid (AFP) Ein beim Transfer zur örtlichen Fiesta entlaufener Stier hat in der zentralspanischen Stadt Talavera de la Reina am Freitag elf Menschen verletzt. Ein neunjähriges Kind wurde so schwer im Gesicht getroffen, dass es zur Behandlung in die Hauptstadt Madrid gebracht werden musste, wie die Rettungskräfte mitteilten. Ein 30-jähriger Mann musste demnach am linken Oberschenkel operiert werden. Die anderen Betroffenen hätten weniger schwere Verletzungen davongetragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.