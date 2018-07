Hamburg (SID) - Mit dem knappstmöglichen Vorsprung von einer Hundertstelsekunde hat David Will eine Springprüfung der Klasse S beim Derby-Meeting in Hamburg-Klein Flottbek für sich entscheiden. Bei jeweils null Fehlern war der Pfungstädter mit Mic Mac einen Wimpernschlag schneller als Emanuele Gaudiano aus Italien mit Cocoshynsky. Rang drei ging an den US-Reiter Kent Farrington mit Belle Fleur.