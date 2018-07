Nürnberg (SID) - Die Tennisprofis Anna-Lena Friedsam (Neuwied), Antonia Lottner (Düsseldorf) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) haben für das am Montag beginnende WTA-Turnier in Nürnberg Wildcards erhalten. Damit starten bei dem mit insgesamt 226.740 Dollar dotierten Nürnberger Versicherungscup am Valznerweiher acht deutsche Profis im Hauptfeld.

An der Spitze der Meldeliste stehen die Fed-Cup-Spielerinnen Andrea Petkovic (Darmstadt/WTA-Nr. 9), Angelique Kerber (Kiel/WTA-Nr. 11) und Sabine Lisicki (Berlin/WTA-Nr. 22). French-Open-Halbfinalistin Petkovic, die zuletzt wegen einer Lebensmittelvergiftung pausieren musste, hatte 2013 das Endspiel von Nürnberg gegen die Rumänin Simona Halep verloren.

Die 21-jährige Friedsam wird in der Weltrangliste auf Rang 104 geführt, die drei Jahre jüngere Lottner ist die Nummer 337 des WTA-Rankings. Maria (27) ist nach der Geburt ihrer Tochter Charlotte stark auf die Profitour zurückgekehrt und steht derzeit auf Platz 75.

"Antonia hat bei den Juniorinnen ihr großes Potenzial mehrfach bewiesen und ist gerade dabei, bei den Profis Fuß zu fassen. Anna-Lena ist bereits einen Schritt weiter, sie war schon einmal in einem WTA-Halbfinale. Für sie gilt es, sich in den Top 100 zu etablieren", sagte Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner, die beim Nürnberger Versicherungscup als Turnierbotschafterin fungiert.