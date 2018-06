Boston (dpa) - Der Bombenleger vom Boston-Marathon wird für den Terroranschlag mit drei Toten und 260 Verletzten laut Berichten von US-Medien mit dem Tod bestraft. Das meldeten CNN und der "Boston Globe" aus dem Gerichtsprozess gegen den Attentäter Dschochar Zarnajew. Der heute 21 Jahre alte Zarnajew war im April in allen 30 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Zarnajew hatte im April 2013 mit seinem älteren Bruder Tamerlan zwei Sprengsätze am Marathon-Zieleinlauf gezündet. Es war der schwerste Anschlag in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

