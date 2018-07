Boston (AFP) Gut zwei Jahre nach dem Anschlag auf den Bostoner Marathonlauf ist der überlebende Attentäter Dschochar Zarnajew zum Tode verurteilt worden. Die Geschworenen am Bundesgericht in der US-Ostküstenstadt entschieden am Freitag, dass der 21-Jährige für den Anschlag am 15. April 2013 hingerichtet werden soll. Die zwölf Männer und Frauen der Jury hatten nur zwei Optionen: Todesstrafe oder lebenslange Haft.

