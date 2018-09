Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat am Freitag Gesetze in Kraft gesetzt, die jegliche Propaganda für Kommunismus und Nationalsozialismus verbieten. In einer Erklärung der Präsidentschaft hieß es, die Vorschriften "verbieten die sowjetischen Symbole, verurteilen das kommunistische Regime, machen die Archive der sowjetischen Geheimdienste zugänglich" und "anerkennen" jene Nationalisten, die an der Seite der Nationalsozialisten gegen die "sowjetische Besatzung" gekämpft haben als "Kämpfer für die Unabhängigkeit der Ukraine".

