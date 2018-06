Bamako (AFP) Das von Algerien vermittelte Friedensabkommen für Mali haben am Freitag die Regierung in Bamako und mit ihr verbündete Kämpfer, aber nicht die großen Tuareg-Rebellengruppen unterzeichnet. Wie AFP-Korrespondenten aus der malischen Hauptstadt berichteten, nahmen die drei Hauptfraktionen der Koordinierung der Azawad-Bewegungen (CMA) nicht an der feierlichen Zeremonie teil. Unterzeichnet wurde das Dokument vom malischen Außenminister Abdoulaye Diop, drei Vertretern regierungstreuer Milizen und lediglich zwei kleineren CMA-Mitgliedern sowie von einem von Algerien angeführten Vermittlerteam.

