Genf (AFP) Die gewaltsamen Unruhen in Burundi haben zu einer Massenflucht aus dem ostafrikanischen Krisenstaat geführt. Mehr als 105.000 Einwohner seien in den vergangenen Wochen in die Nachbarländer geflohen, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Freitag mit. 70.000 Burundier hätten Zuflucht in Tansania gesucht, mehr als 26.000 seien nach Ruanda geflohen. 9000 Menschen seien in der Provinz Süd-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo untergekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.