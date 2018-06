New York (AFP) Die Serie der Rekorde in der Kunstwelt reißt nicht ab: Ein Gemälde des Künstlers Piet Mondrian erzielte bei einer Auktion in New York am Donnerstag einen Preis von mehr als 50 Millionen Dollar - so viel wurde noch nie für ein Werk des Niederländers geboten. Die "Komposition Nr. 3, mit Rot, Blau, Gelb und Schwarz", eine geometrische Malerei aus dem Jahr 1929, wechselte am Donnerstag für 50,6 Millionen Dollar (rund 45 Millionen Euro) den Besitzer, wie das Auktionshaus Christie's mitteilte. Der Kaufpreis übertraf die Erwartungen deutlich: Der Schätzwert hatte bei 15 bis 25 Millionen Dollar gelegen.

