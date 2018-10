New York (AFP) Ein Vertrauter des getöteten Al-Kaida-Führers Osama bin Laden ist wegen seiner Beteiligung an den Anschlägen auf zwei US-Botschaften in Ostafrika im Jahr 1998 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein US-Bundesgericht in New York verkündete am Freitag das Strafmaß für den 52-jährigen Saudi-Araber Chalid al-Fauwas, der Ende Februar nach fünfwöchigem Prozess wegen Verschwörung zur Tötung von US-Bürgern schuldig gesprochen worden war.

