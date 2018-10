San Francisco (AFP) Der US-Internetkonzern Google will seine selbstfahrenden Autos in Kürze auf öffentliche Straßen schicken. Einige der Fahrzeuge würden in diesem Sommer auf den Straßen am Firmensitz im kalifornischen Mountain View unterwegs sein, erklärte Projektleiter Chris Urmson am Freitag. "Wir haben die Wagen harten Tests auf unserem Testgelände unterzogen und sichergestellt, dass Software und Sensoren an diesem neuen Auto so arbeiten, wie sie sollen." Allerdings soll zunächst immer ein Fahrer an Bord sein.

