Washington (AFP) Die USA und Kuba wollen am kommenden Donnerstag erneut über die Eröffnung von Botschaften verhandeln. Auch die Themen Einwanderung, Sicherheit und Umweltschutz würden bei der dritten Verhandlungsrunde am 21. Mai in Washington zur Sprache kommen, teilte das US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das kubanische Außenministerium bestätigte den Termin. Die Delegationen werden den Angaben zufolge wieder von der Abteilungsleiterin für Lateinamerika im US-Außenministerium, Roberta Jacobson, und der Direktorin der Nordamerikaabteilung im kubanischen Außenministerium, Josefina Vidal, geleitet.

