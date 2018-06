Offenbach (dpa) - In Deutschland hält wechselhaftes Wetter Einzug und mit den Temperaturen geht es abwärts. "Im Laufe der Woche setzt sich überall kühle und wolkenreiche Luft durch", berichtet die Meteorologin Johanna Anger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Dann erreichten die Werte nicht mehr die 20-Grad-Marke.

Heute können laut DWD zumindest die Menschen in der Mitte und im Süden Deutschlands noch sonniges und warmes Wetter mit Werten bis zu 24 Grad genießen. Im Rest der Republik sind bereits zum Wochenbeginn höchstens 12 bis 18 Grad zu erwarten. Dort breiten sich dichte Wolken aus und es regnet.

Der nächste Tag wird in ganz Deutschland regnerisch und grau. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Im Nordwesten sind Gewitter möglich.

Am Mittwoch wird es mit 12 bis 18 Grad noch einmal deutlich kühler. Im Süden und Südosten ist es nicht nur an diesem Tag regnerisch - Besserung ist hier erst mal nicht in Sicht. Im Norden und Westen geht es hingegen wieder aufwärts.