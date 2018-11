Nikosia (AFP) Knapp drei Wochen nach der Wahl des neuen nordzyprischen Präsidenten Mustafa Akinci ist der Politiker am Freitag erstmals zu Gesprächen mit dem Staatschef der Republik Zypern, Nicos Anastasiades, über eine Wiedervereinigung der Insel zusammengekommen. Er setze "große Hoffnungen" in die Verhandlungen unter Vermittlung der Vereinten Nationen, sagte Anastasiades vor deren Beginn. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon begrüßte in einer Erklärung die rasche Aufnahme der Gespräche, die in der Pufferzone zwischen beiden Inselteilen am stillgelegten Flughafen von Nikosia stattfinden.

