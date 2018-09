Berlin (AFP) In der Debatte um ein militärisches Vorgehen gegen Schlepperbanden auf dem Mittelmeer und in Libyen haben Grüne und Linke vor einem bewaffneten Einsatz gewarnt. Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin sprach in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag von einem "wahnwitzigen Plan". "Schiffe versenken statt Menschen retten - damit wird Libyen weiter zerfallen, auf Kosten der Menschenrechte", sagte er und warnte vor einer Abschottungspolitik, "die nichts mehr mit europäischen Werten zu tun hat". Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, er halte einen Militäreinsatz "für unvereinbar mit den Wertegrundlagen der Europäischen Union".

