Köln (AFP) Das Bundesjustizministerium will einen Referentenentwurf aus dem eigenen Haus für ein Gesetz zur Gleichstellung der Eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe überarbeiten. Dies gehe aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Volker Beck hervor, berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger" am Samstag. Eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare lehnt das Ministerium demnach ab. "Vor allem die umfassende Gleichstellung von Ehe und Lebenspartnerschaft des Entwurfs ist verwirrend", hieß es dem Zeitungsbericht zufolge in der Antwort.

