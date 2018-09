Essen (AFP) Karstadt-Chef Stephan Fanderl hat der Belegschaft seine Pläne für die Zukunft der angeschlagenen Kaufhauskette erläutert. In einem Schreiben an die Mitarbeiter, das der Nachrichtenagentur AFP am Samstag vorlag, werden Äußerungen Fanderls bei einer Führungskräftekonferenz des Unternehmens Ende April wiedergegeben. Demnach soll das Sortiment "breiter werden und nicht spitzer. Sich aus immer mehr Warengruppen zurück zu ziehen, ist keine Warenhaus-Antwort." Die Karstadt-Häuser sollten zudem "die kundenorientiertesten Geschäfte in der jeweiligen Stadt" sein.

