Berlin (AFP) Der FDP-Vorsitzende Christian Linder hat den Bundestagsparteien eine Politik des Stillstands angelastet. Seine Partei sehe ihre Aufgabe darin, die in "Wohlfühlstagnation" erstarrte Gesellschaft aufzurütteln, sagte Lindner am Samstag in seiner programmatischen Rede auf dem Parteitag der Liberalen in Berlin. "Die erste Reform, die wir unserem Land empfehlen, ist eine Reform der Mentalität."

