Berlin (AFP) Die Hintergründe des Hackerangriffs auf den Bundestag sind weiter unklar. Die Parlamentsverwaltung und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) analysierten den Angriff weiter, sagte eine Bundestagssprecherin am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Möglicherweise werde dies noch bis in die kommende Woche hinein dauern.

