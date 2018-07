Aschaffenburg (AFP) Eine seit Tagen vermisste hochschwangere Frau aus Aschaffenburg ist tot. Die Leiche der 24-jährigen Rebecca W. wurde am Samstagmorgen in einem Industriegebiet gefunden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mitteilten. Nach einem Zeugenhinweis seien am frühen Morgen zwei Männer festgenommen worden; die dann folgenden Ermittlungen hätten zum Fund der Leiche geführt. Den ersten Erkenntnissen zufolge sei die junge Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

