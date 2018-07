Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will den Tarifkonflikt um die Kita-Erzieher mit neuen finanziellen Zugeständnissen an die Kommunen lösen. "Ich bin dafür, dass der Bund die Unterbringung der Flüchtlinge komplett übernimmt. Das gibt den Kommunen finanziellen Spielraum auch für eine faire Bezahlung der Erzieherinnen", sagte Gabriel der "Bild am Sonntag". Die Kita-Mitarbeiter würden "für ihre wichtige und zugleich schwierige Arbeit" derzeit "eindeutig nicht" angemessen bezahlt, betonte der SPD-Vorsitzende.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.