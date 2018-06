Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat das von Algerien vermittelte Friedensabkommen für das westafrikanische Mali begrüßt. Die Unterzeichnung des Abkommens sei "ein wichtiger Schritt zu einer Lösung der Spannungen im Norden Malis", hieß es in einer am Samstag in Berlin verbreiteten Erklärung Steinmeiers. Vor der malischen Regierung und ihren internationalen Partnern liege "die schwierige Aufgabe, den Friedensvertrag jetzt umzusetzen". "Deutschland wird Mali dabei weiter nach Kräften unterstützen", erklärte Steinmeier.

