Berlin (AFP) Die von der Bundesregierung geplante Bergung des Atommülls aus dem maroden Bergwerk Asse in Niedersachsen droht laut einem Pressebericht zu scheitern. Darauf deute eine vorläufige Analyse der Probebohrungen durch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) hin, berichtete die Zeitung "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Papier. Darin heiße es, dass der für die planmäßige und sichere Bergung nötige "Schacht 5" nach den bisherigen Untersuchungserkenntnissen womöglich nicht an der vorgesehenen Stelle gebaut werden kann.

