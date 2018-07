Steinfurt (AFP) Bei einem Zugunglück in Nordrhein-Westfalen sind am Samstag zwei Menschen getötet worden. Rund 20 weitere Menschen wurden bei dem Unfall nahe Ibbenbüren verletzt, drei davon schwer, wie ein Sprecher der Polizei Steinfurt der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Personenzug sei aus Richtung Osnabrück kommend an einem Bahnübergang mit einem landwirtschaftlichen Anhänger, auf dem ein großes Güllefass lag, kollidiert. Rund 150 bis 200 Meter hinter der Unfallstelle sei der Zug zum Stehen gekommen.

