Berlin (dpa) - Die Zahl der Bäckereien und Fleischereien in Deutschland hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten annähernd halbiert. Kaum verändert hat sich hingegen die Zahl der Beschäftigten in diesen Branchen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor. Die Regierung begründet den Trend mit einer Strukturveränderung, "die nicht zuletzt dem geänderten Kaufverhalten der Verbraucher, dem zunehmenden Wettbewerb mit industriellen Marktanbietern und der technologischen Entwicklung geschuldet ist".

