Prag (dpa) - Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft kämpfen heute Kanada, Tschechien, die USA und Russland um den Einzug ins Finale. In den Halbfinalspielen in Prag stehen sich zunächst Olympiasieger Kanada und Gastgeber Tschechien und danach die USA und Titelverteidiger Russland gegenüber. Das Finale und das Spiel um Platz drei finden am Sonntag statt. Top-Favorit ist Kanada. Für Deutschland war die WM bereits nach der Vorrunde vorbei.

