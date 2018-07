Bitterfeld-Wolfen (dpa) - Unbekannte haben in Bitterfeld-Wolfen wieder Abgeordnetenbüros der Linken und der Grünen angegriffen. In der Nacht warfen die Täter mit Steinen und Gullydeckeln mehrere Fensterscheiben ein. Es ist schon der dritte Angriff innerhalb weniger Wochen auf das Büro der Linken. Auch das Büro der Grünen ist schon einmal mit Farbe beschmiert worden. Von beiden Parteien hieß es: "Bitterfeld hat ein Naziproblem." Seit Wochen geraten in Bitterfeld linke und rechte Gruppierungen aneinander.

