Dortmund (SID) - Weltmeister Kevin Großkreutz vom Pokalfinalisten Borussia Dortmund hat sein Mitgefühl für einen verletzten Fan des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen via Instagram mitgeteilt. "Weiter kämpfen, Essener Junge! Wünsche dir und deiner Familie viel Kraft und von Herzen weiterhin alles Gute", schrieb Großkreutz.

Der RWE-Anhänger war am Donnerstag beim Endspiel um den NRW-Pokal beim Feiern unglücklich von einem Sicherheitszaun gestürzt. Der Mann musste an Ort und Stelle reanimiert und anschließend mit offenen Schädelverletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Dort wurde er operiert.

Zuvor hatte sich Essen durch einen 6:5-Erfolg im Elfmeterschießen (0:0 nach Verlängerung) gegen Rot-Weiß Oberhausen für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert.