Mailand (SID) - Weltmeister Miroslav Klose und Lazio Rom dürfen weiter auf die direkte Qualifikation für die Champions League hoffen. Am drittletzten Spieltag der Serie A gewannen die Römer bei Sampdoria Genua mit 1:0 (0:0) und schoben sich mit 66 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz vor. Stadtrivale AS Rom (64) konnte allerdings am Sonntagabend mit einem Heimsieg gegen Udinese Calcio wieder vorbeiziehen.

"Lazio schafft die Auferstehung in einer Phase der Meisterschaft, in der das Verpassen des Champions-League-Tickets schon unabwendbar schien", kommentierte die Gazzetta dello Sport. Den Treffer für Lazio erzielte Innenverteidiger Santiago Gentiletti in der 61. Minute.

Klose stand in der Startelf, konnte aber keine großen Akzente setzen und verpasste sein 13. Saisontor. In der 70. Minute wurde der 36-Jährige gegen Filip Djordjevic ausgewechselt. Der Serbe war Klose in der laufenden Saison bis zu seinem Knöchelbruch Ende Januar als Stürmer Nummer eins vorgezogen worden.

Inter Mailand hatte zuvor im Kampf um einen Europa-League-Platz A einen schweren Rückschlag erlitten. Das Heimspiel gegen den ersatzgeschwächten und bereits feststehenden Meister sowie Champions-League-Finalisten Juventus Turin verlor Inter mit 1:2 (1:1) und hat nunmehr kaum noch Chancen auf den Sprung ins internationale Geschäft.

Weltmeister Lukas Podolski wurde erst in der 83. Minute eingewechselt. Mauro Icardi (9.) gelang die Führung für Inter, bevor Claudio Marchisio (42., Foulelfmeter) und Europacup-Held Alvaro Morata (84.), der Juve beim 1:1 im Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid am vergangenen Mittwoch ins Finale geschossen hatte, für die Wende sorgten.

"Auch mit der B-Mannschaft siegt Juve problemlos. Morata versenkt Inter", kommentierte die Gazzetta. "Juve führt gegen Inter ein Katz'-und-Maus-Spiel. Auch gegen ein Juve mit Spielern aus der zweiten Reihe muss Inter kapitulieren", schrieb La Repubblica. Kritik musste auch der Ex-Münchner Xherdan Shaqiri hinnehmen. "Leere Dyamik ohne konkreten Leistungen", urteilte der Corriere dello Sport.

Juves Trainer Massimiliano Allegri verzichtete angesichts der bevorstehenden Endspiele um den italienischen Pokal und in der Königsklasse auf gleich vier Leistungsträger. Torhüter Gianluigi Buffon, Patrice Evra, Andrea Pirlo und Carlos Tevez hatten die Reise nach Mailand gar nicht erst angetreten.

Darüber hinaus steht nach dem FC Carpi seit Samstagnachmittag in Frosinone Calcio auch der zweite Aufsteiger in die Serie A fest. Frosinone sicherte sich Platz zwei in der Serie B einen Spieltag vor dem Saisonende mit einem 3:1 gegen den FC Crotone. Sowohl Carpi als auch Frosinone sind damit erstmals in ihren Vereinsgeschichten erstklassig.