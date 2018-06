Sydney (AFP) Der britische Prinz Harry hat während eines Besuches in Australien Bekanntschaft mit einem großen Salzwasserkrokodil gemacht. Wie die Behörden des australischen Bundesstaates Northern Territory am Samstag mitteilten, half der 30-Jährige dabei, ein über drei Meter langes Tier aus einer Lebendfalle im Hafen der Stadt Darwin zu befreien. Für die Nummer fünf der britischen Thronfolge endete am Wochenende ein mehrwöchiger Aufenthalt in Australien und Neuseeland, bei dem er am anderen Ende der Welt viele neue Fans hinzugewinnen konnte.

