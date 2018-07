Ottawa (dpa) - Kanada will in den nächsten 15 Jahren seinen Ausstoß an Treibhausgasen um 30 Prozent reduzieren. Eine entsprechende formelle Zusage hat die Regierung in Ottawa abgegeben. Als Grundlage für die Berechnung soll der Wert von 2005 dienen. Von der Regierung hieß es, das Ziel sei "substanziell", weil Kanadas Bevölkerung und Wirtschaft weiter wachse. Dennoch zeigten sich Beobachter enttäuscht. Zuvor hatten bereits die USA, die EU und Russland ihre Klimaziele bekanntgegeben und Kanada bleibe hinter den USA und Europa zurück, hieß es vom World Resources Institute.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.