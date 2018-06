Clermont (SID) - Die deutschen Sprinter haben zum Abschluss ihres Trainingslagers in den USA beim Leichtathletik-Meeting in Clermont/Florida mit starken Zeiten überzeugt. Über 200 m lief Robin Erewa (Wattenscheid) 20,49 Sekunden bei regulärem Rückenwind von 1,6 m/s und blieb damit eine Hundertstel unter der A-Norm für die Weltmeisterschaften in Peking (22. bis 30. August).

Sven Knipphals (Wolfsburg) erzielte über 100 m ebenfalls mit regulärer Windunterstützung (1,9 m/s) in 10,19 Sekunden eine persönliche Bestzeit und verfehlte die WM-Norm um drei Hundertstel.