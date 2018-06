Halle (SID) - David Storl schon fast in Bestform, Christoph Harting in den Fußstapfen seines großen Bruders: Die deutschen Leichtathleten machen zum Start in die WM-Saison richtig Spaß. Bei den Werfertagen in Halle feierte Kugelstoß-Weltmeister David Storl mit ganz starken 21,72 m seinen zweiten Sieg binnen 22 Stunden, der "kleine Harting" baute mit 67,93 m seine Führung in der Diskus-Weltrangliste aus.

Storl blieb in seinem erst zweiten Saisonwettkampf nur 25 Zentimeter unter seiner Bestleistung aus dem Vorjahr. Keine 24 Stunden zuvor hatte der 24-Jährige beim Diamond-League-Auftakt in Doha/Katar mit 21,51 m triumphiert und war unmittelbar nach dem Wettkampf in den Flieger nach Berlin gestiegen. Die Reisestrapazen waren dem Weltmeister von 2011 und 2013, der sich im Herbst einer Knie-OP unterzogen hatte, nicht anzumerken: Der schwächste seiner fünf gültigen Versuche landete immer noch bei 21,25 m.

Hinter Storl landete der Pole Jakub Szyszkowski (19,99) mit stattlichem Abstand auf Platz zwei, Dritter wurde Tobias Dahm (Sindelfingen/19,74). Aufsteiger Thomas Schmitt (Köln), der sich im März sensationell auf 21,35 m gesteigert hatte, schied nach drei ungültigen Versuchen aus.

Diskuswerfer Harting (Berlin) steigerte seine gerade sechs Tage alte Bestleistung um 40 Zentimeter, der 25-jährige "Mini-Harting" setzte sich damit vor Ozeanien-Rekordler Benn Harradine (Australien/65,47) und dem WM-Vierten Martin Wierig (Magdeburg/64,76) durch. Serien-Weltmeister Robert Harting, dessen Bestmarke bei 70,31 m steht, kämpft derzeit noch mit den Folgen seines Kreuzbandrisses.

Bei den Frauen musste sich die frühere Vizeweltmeisterin Nadine Müller (Leipzig) einen Tag nach Platz zwei in Doha (65,13 m) mit dem dritten Rang und 62,50 m begnügen. Julia Fischer (Berlin), Freundin von Robert Harting, siegte mit 63,59 m vor der früheren Junioren-Weltmeisterin Anna Rüh (Neubrandenburg/62,53).

Für die international beste Leistung neben Storls Auftritt sorgte der polnische Hammerwurf-Weltmeister Pawel Fajdek als Sieger mit exzellenten 82,76 m. Im Hammerwerfen der Frauen konnte Ex-Weltmeisterin Betty Heidler (Frankfurt) den kurzfristigen Startverzicht von Polens Weltrekordlerin Anita Wlodarzcyk nicht nutzen und landete mit 70,46 m hinter der Chinesin Liu Tingting (71,40) nur auf Platz zwei.

Die frühere Speerwurf-Europameisterin Linda Stahl (Leverkusen) lag mit 62,06 m vorne. Bei den Männern siegte Johannes Vetter (Saar) mit 82,13 m und steigerte seine Bestleistung um mehr als zwei Meter.