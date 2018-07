Berlin (dpa) - "Topmodel"-Juror Thomas Hayo fordert nach dem Finalshow-Abbruch, dass das Fernsehen an Live-Shows festhalten müsse. "Man kann nur hoffen, dass es da keine Nachahmer gibt", sagte er der dpa, nachdem die "Germany's next Topmodel"-Finalshow am Donnerstag in Mannheim wegen einer Bombendrohung abgebrochen worden war. Hayo warnte: "Was nicht passieren darf, ist, dass man keine Live-Shows mehr macht." Nachdem die Show in einer großen Arena abgebrochen wurde, soll das diesjährige "GNTM"-Finale nun in kleinerem Rahmen aufgezeichnet werden. Neuer Sendetermin ist der 28. Mai.

