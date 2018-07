St. Goarshausen (dpa) - Mit Bands wie Lordi, Saxon und Dragonforce will das neue Festival "Rockfels" auf der Loreley Hard-Rock- und Heavy-Metal-Fans anlocken. "Damit werden die Weichen langfristig gestellt", sagte der Veranstalter Ulrich Lautenschläger am Samstag laut Mitteilung.

Das Festival werde jährlich am zweiten August-Wochenende angeboten, dieses Jahr wird am 7. und 8. August gerockt. Die finnische Band Lordi gewann im Jahr 2006 den Eurovision Song Contest. In den vergangenen Jahren gingen auf der sagenumwobenen Loreley bereits ähnliche Festivals über die Bühne.

