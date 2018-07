Berlin (dpa) - Mit Stars wie Kinoschauspielerin Nina Hoss und "Tatort"-Kommissar Mark Waschke ist am Abend in Berlin das Stück "Bella Figura" uraufgeführt worden. Die französische Autorin Yasmina Reza schrieb das Beziehungsdrama eigens für die Schaubühne und das Team um ihren künstlerischen Leiter Thomas Ostermeier. Hoss und Waschke überzeugten als Paar, dessen gemeinsame Seitensprung-Affäre an einem lauen Sommerabend eskaliert. Das Publikum feierte Reza, Ostermeier und die Schauspieler mit langem Applaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.