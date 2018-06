Vatikanstadt (AFP) Einen Tag vor der Heiligsprechung zweier palästinensischer Nonnen hat Papst Franziskus am Samstag im Vatikan Palästinenserpräsident Mahmud Abbas empfangen. Wie aus einer 20-minütigen Privataudienz nach außen drang, bezeichnete das Oberhaupt der katholischen Kirche Abbas in dem Gespräch als "Friedensengel". Erst am Mittwoch hatte der Kirchenstaat zum Ärger Israels mitgeteilt, nach 15-jährigen Verhandlungen in naher Zukunft ein erstes Abkommen mit dem "Staat Palästina" unterzeichnen zu wollen.

