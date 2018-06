Berlin (AFP) Ihre Sitze im Bundestag hat die FDP verloren, ihren Ehrgeiz aber nicht: Die Liberalen kritisierten auf ihrem Parteitag am Wochenende in Berlin Reformmüdigkeit, Technikfeindlichkeit und Stillstand in Deutschland. Die FDP sehe ihre Aufgabe darin, das Land aufzurütteln, sagte FDP-Chef Christian Lindner in einer Ruck-Rede. Nach den Grünen und der Linkspartei sprach sich auch die FDP für die Legalisierung von Cannabis aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.