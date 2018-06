Frankfurt/Main (AFP) Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, und der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth (beide SPD), haben ein radikales Umdenken in der europäischen Flüchtlingspolitik gefordert. Asylbewerber sollten auch von bislang weniger belasteten EU-Ländern aufgenommen werden, schreiben die Politiker in einem Gastbeitrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Montag. Das Aufnahmekonzept solle die tatsächliche Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitgliedsländer berücksichtigen. Zudem müssten in allen EU-Ländern humane Aufnahmebedingungen und faire Asylanerkennungsverfahren eingeführt werden.

