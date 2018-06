Catequilla (AFP) Ecuador hat einen neuen Rekord beim Bäumepflanzen aufgestellt. "Ich bin gerade informiert worden, dass wir den Guinness-Rekord für Wiederaufforstung gebrochen haben", sagte Präsident Rafael Correa am Samstag in seiner wöchentlichen Radioansprache. Demnach wurden in dem südamerikanischen Land, das verschiedene Klimazonen vom tropischen Amazonas-Becken über das Hochgebirge der Anden bis zur trockenen Pazifikküste aufweist, an nur einem Tag 647.250 Bäume verschiedener Sorten gepflanzt.

