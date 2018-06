Paris (AFP) Protestantische Pfarrer in Frankreich dürfen künftig homosexuellen Paaren ihren Segen erteilen. Die Synode der protestantischen Kirche in Frankreich stimmte am Sonntag mit 94 gegen drei Stimmen für einen entsprechenden Vorschlag. Allerdings bleibt es den Geistlichen selbst überlassen, ob sie gleichgeschlechtliche Eheschließungen vornehmen wollen oder ablehnen. Die Homo-Ehe ist in Frankreich seit Mai 2013 erlaubt.

